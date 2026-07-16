Беллингем: «Месси выглядит превосходно. Желаю ему удачи в финале»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился мнением об игре форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Аргентина победила Англию в полуфинале со счетом 2:1. Месси сделал два результативных паса.

«Для меня было невероятно играть против Лео Месси. Он выглядит превосходно на этом чемпионате мира. Желаю ему удачи в финале», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Беллингема после игры.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в игре за бронзу. Матчи пройдут 19 июля.