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Сегодня, 09:47

Беллингем: «Месси выглядит превосходно. Желаю ему удачи в финале»

Руслан Минаев

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился мнением об игре форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Аргентина победила Англию в полуфинале со счетом 2:1. Месси сделал два результативных паса.

«Для меня было невероятно играть против Лео Месси. Он выглядит превосходно на этом чемпионате мира. Желаю ему удачи в финале», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Беллингема после игры.

Победный гол Лаутаро Мартинеса в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026 против Англии.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в игре за бронзу. Матчи пройдут 19 июля.

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