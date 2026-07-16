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Сегодня, 01:21

Тухель взял на себя ответственность за поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал поражение от Аргентины (1:2) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026.

«Мы разочарованы. Были очень близки, но после забитого гола стали слишком пассивными и позволили сопернику создать слишком много моментов. Не смогли вернуть себе контроль над мячом, а затем допустили огромное количество навесов, ударов и опасных эпизодов. Мы были близки к успеху, но после нашего гола не смогли сохранить прежний уровень игры.

Они выигрывали практически весь верх, снова и снова выполняли навесы. Поэтому мы перешли на игру с пятью защитниками, чтобы закрыть зоны в центре и лучше действовать в воздухе. Еще до замен, сразу после нашего гола, мы уже допускали слишком много навесов и опасных моментов, поэтому мы попытались исправить ситуацию. Разумеется, ответственность лежит на тренере. И если решение не срабатывает, всегда легко сказать, что оно было ошибочным.

Конечно, мы хотели забить второй мяч. Но это невозможно, если ты не можешь завладеть мячом. Мы просто не могли выйти из-под давления. Да, мы хотели атаковать, но у меня не было ощущения, что атакующие замены помогут. Мы продолжали играть по схеме 4-4-2, однако становились все более и более пассивными. Я понимаю, что после игры начинаются такие разговоры. Всегда находятся миллионы тренеров, которые знают, как нужно было поступить», — цитирует BBC Тухеля.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
1:2
Аргентина
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