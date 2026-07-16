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Сегодня, 11:39

Паредес — о баннере в честь Мальвинских островов: «Мы знали, что играем и за них тоже»

Сергей Ярошенко

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал появление баннера, посвященного Мальвинским островам, после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

«Это печальная часть нашей истории, она причиняет боль. Но мы знали, что сегодня играли и за них тоже», — приводит слова Паредеса журналист Матиас Пелличчони.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет с Испанией. Матч пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени.

Футболисты сборной Аргентины с&nbsp;баннером про Мальвинские острова после победы над Англией в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.«Мальвины — аргентинские». Финалисты ЧМ отметили победу над Англией провокационным баннером

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Леандро Паредес
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