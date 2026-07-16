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Лучшие ассистенты ЧМ-2026 по футболу на 16 июня

Опубликован список лучших ассистентов ЧМ-2026 по футболу на 16 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Майкл Олисе, игрок сборной Франции.
Фото Getty Images

«СЭ» публикует топ-10 лучших ассистентов ЧМ-2026 (на 16 июля). Возглавляет гонку французский вингер Майкл Олисе (6 голевых передач), на втором месте — марокканец Браим Диас (4 голевые передачи), на третьем месте — норвежец Мартин Эдегор (4 голевые передачи). Аргентинский нападающий Лионель Месси в матче 1/2 финала против Англии сделал 2 голевые передачи, это позволило ему подняться на четвертую строчку рейтинга (в общей сложности у него — 4 ассиста).

Топ-10 лучших ассистентов ЧМ-2026 по футболу

  1. Майкл Олисе (Франция) — 6

  2. Браим Диас (Марокко) — 4

  3. Мартин Эдегор (Норвегия) — 4

  4. Лионель Месси (Аргентина) — 4

  5. Андреас Шельдеруп (Норвегия) — 3

  6. Букайо Сака (Англия) — 3

  7. Флориан Виртц (Германия) — 3

  8. Энтони Гордон (Англия) — 3

  9. Бруно Гимараеш (Бразилия) — 3

  10. Роберто Альварадо (Мексика) — 3

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Лионель Месси
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