Английские и аргентинские болельщики подрались после матча на ЧМ-2026

Болельщики сборных Англии и Аргентины (1:2) устроили драку после полуфинального матча чемпионата мира 2026 года, сообщает The Sun.

По информации источника, стычки между болельщиками произошли возле стадиона в Атланте. Несколько фанатов обеих команд были задержаны полицией.

В финале чемпионата мира, который пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде, Аргентина сыграет со сборной Испании. Испанцы ранее обыграли Францию со счетом 2:0.