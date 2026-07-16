Премьер-министр Великобритании Стармер — о поражении от Аргентины на ЧМ-2026: «Очень обидно»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал сборную Англии после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

«Очень обидно. Этот вечер не принес результата, на который мы все надеялись, но сборная Англии выложилась полностью. Энтузиазм и энергия, с которыми футболисты защищали цвета страны, заставили нас всех гордиться ими», — написал Стармер в соцсетях.

Англичане в матче за третье место сыграют со сборной Франции. Встреча пройдет 19 июля в Майами-Гарденс и начнется в 00.00 по московскому времени.