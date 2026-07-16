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Сегодня, 12:40

Месси: «Отлично знаю Испанию — это сборная с великими игроками. Это будет особенный матч»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал финал чемпионата мира-2026 против сборной Испании.

«Испания — огромная сборная с великими игроками. Эту команду я отлично знаю. Я слежу за этими футболистами, знаю их возможности. Сразу несколько человек представляют «Барселону» — клуб, который я очень люблю и за которым продолжаю следить. Для меня это будет особенный матч», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Ламин Ямаль и&nbsp;Лионель Месси.Ямаль против Месси, чемпионы Европы против чемпионов мира и Южной Америки. Интриги финала ЧМ-2026

В полуфиналах ЧМ-2026 Аргентина победила Англию (2:1), Испания — Францию (2:0). Финал и матч за третье место состоятся 19 июля.

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