Месси: «Отлично знаю Испанию — это сборная с великими игроками. Это будет особенный матч»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал финал чемпионата мира-2026 против сборной Испании.

«Испания — огромная сборная с великими игроками. Эту команду я отлично знаю. Я слежу за этими футболистами, знаю их возможности. Сразу несколько человек представляют «Барселону» — клуб, который я очень люблю и за которым продолжаю следить. Для меня это будет особенный матч», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

В полуфиналах ЧМ-2026 Аргентина победила Англию (2:1), Испания — Францию (2:0). Финал и матч за третье место состоятся 19 июля.