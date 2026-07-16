Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 по футболу на 16 июля

«СЭ» публикует топ-10 лучших бомбардиров ЧМ-2026 (на 16 июля). Аргентинский нападающий Лионель Месси обошел Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров Кубка мира-2026. У обоих по 8 забитых мячей, но капитан сборной Аргентины обошел француза по дополнительным показателям (количество результативных передач). В матче 1/2 финала против Англии Месси сделал 2 голевые передачи, в общей сложности у него 4 ассиста, а у Мбаппе — 3. Тройку лидеров замыкает норвежец Эрлинг Холанн с 7 голами.

Топ-10 лучших бомбардиров ЧМ-2026 по футболу