Семшов считает, что матч Аргентина — Алжир завершится ничьей

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Аргентина — Алжир на чемпионате мира-2026.

«Многое будет зависеть от состояния Месси. Это ключевая фигура. Помним чемпионат мира в Катаре, когда на него играли много. Алжир может преподнести сюрприз поначалу. Думаю, что первая игра для Аргентины может быть, как и на прошлом чемпионате мира, сложноватой. Поэтому мне кажется, они не смогут выиграть. Склоняюсь к тому, что матч закончится со счетом 1:1. Тем не менее, по ходу турнира они будут бороться за титул, но защитить его будет сложно», — сказал Семшов «СЭ».

Матч пройдет в среду, 17 июня. Начало — в 04.00 по московскому времени.