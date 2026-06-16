Болельщики Аргентины и Алжира устроили драку в Нью-Йорке перед матчем ЧМ-2026

Фанаты сборных Аргентины и Алжира устроили потасовку на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке перед матчем национальных команд на чемпионате мира, сообщил журналист Реми Бюизин.

Дерущихся болельщиков пришлось разнимать сотрудникам полиции.

Матч между сборными Аргентины и Алжира состоится в Канзас-Сити в ночь с 16 на 17 июня. Его начало запланировано на 4.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. На групповом этапе турнира Аргентина и Алжир также сыграют с Иорданией и Австрией.