16 июня сборные Франции и Сенегала сыграют в групповом этапе чемпионата мира по футболу

Во вторник, 16 июня, сборная Франции и команда Сенегала встретятся в групповом этапе чемпионата мира по футболу. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 22.00 по московскому времени. Матч Франции и Сенегала можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа I.

16 июня, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Сенегал можно в матч-центре на нашем сайте.

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Франция и Сенегал провели единственный матч на ЧМ-2022 — 31 мая в группе А африканцы неожиданно победили в Сеуле благодаря голу Папа Диопа.

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