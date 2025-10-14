Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с Ираком и отобралась на ЧМ-2026

Саудовская Аравия сыграла вничью с Ираком в матче 3-го тура четвертого этапа азиатского отборочного турнира ЧМ-2026 — 0:0.

Благодаря этой ничьей сборная Саудовской Аравии квалифицировалась на ЧМ-2026. Команда заняла первое место в группе B с 4 очками. Ирак также набрал 4 очка, но уступил по разности забитых и пропущенных мячей.

Иракцы сыграют в пятом раунде азиатского отбора: команда проведет две встречи против ОАЭ. Победитель выступит в межконтинентальных стыковых матчах.