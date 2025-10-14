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14 октября 2025, 23:58

Сборные Кот-д'Ивуара и Сенегала пробились на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Садио Мане.
Фото Global Look Press

Сборные Кот-д'Ивуара и Сенегала вышли на чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике.

14 октября Кот-д'Ивуар в заключительном матче отборочного турнира победил Кению — 3:0. По голу забили Франк Кессье, Ян Диоманде и Амад Диалло.

С 26 очками Кот-д'Ивуар выиграл группу F и сыграет на ЧМ-2026.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. Группа F.
14 октября 2025, 22:00. ()
Кот-д`Ивуар
3:0
Кения

Сборная Сенегала в последнем матче квалификации разгромила Мавританию (4:0). Дубль оформил Садио Мане. По разу отлчились Илиман Ндиайе и Хабиб Диалло.

Сенегал набрал 24 очка, стал победителем группы B и тоже пробился на мундиаль.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. Группа B.
14 октября 2025, 22:00. ()
Сенегал
4:0
Мавритания

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Сборная Кении по футболу
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
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