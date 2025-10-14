Испания победила Болгарию, Турция разгромила Грузию в отборе ЧМ-2026
Сборная Испании дома победила Болгарию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 4:0.
У хозяев сделал дубль Микель Мерино, один гол на счету Микеля Ойярсабаля, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Атанас Чернев.
Испания возглавляет таблицу группы E с 12 очками. Болгария занимает последнее, четвертое место, команда не набрала ни одного очка за 4 игры.
В параллельном матче сборная Турции дома разгромила Грузию — 4:1.
У хозяев дважды забил Мерих Демирал, по одному мячу у Кенана Йылдыза и Юнуса Акгюна. Единственный гол гостей на счету Георгия Кочорашвили.
Турция с 9 очками занимает второе место в группе E, Грузия с 3 очками идет на третьей строчке.
В следующем туре Турция встретится дома с Болгарией, а Грузия примет на своем поле Испанию.
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