Испания победила Болгарию, Турция разгромила Грузию в отборе ЧМ-2026

Сборная Испании дома победила Болгарию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 4:0.

У хозяев сделал дубль Микель Мерино, один гол на счету Микеля Ойярсабаля, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Атанас Чернев.

Испания возглавляет таблицу группы E с 12 очками. Болгария занимает последнее, четвертое место, команда не набрала ни одного очка за 4 игры.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

14 октября 2025, 21:45. Хосе Соррилья (Вальядолид)

В параллельном матче сборная Турции дома разгромила Грузию — 4:1.

У хозяев дважды забил Мерих Демирал, по одному мячу у Кенана Йылдыза и Юнуса Акгюна. Единственный гол гостей на счету Георгия Кочорашвили.

Турция с 9 очками занимает второе место в группе E, Грузия с 3 очками идет на третьей строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

14 октября 2025, 21:45. Kocaeli Stadium (Измит)