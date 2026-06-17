Самедов считает, что Роналду будет полезен сборной Португалии на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Португалия — ДР Конго на чемпионате мира-2026.

«Конго — неплохая сборная. Они прошли отбор, пробились на турнир. Полезен ли Роналду Португалии? Думаю, такой игрок, как Криштиану, всегда полезен, у него огромный опыт. У Португалии молодая команда, но у них уже много трофеев. Достаточно звезд, но им нужен опытный лидер, мастер. Мы это увидели уже по Аргентине», — сказал Самедов «СЭ».

Игра пройдет 17 июня на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.