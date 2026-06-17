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17 июня, 13:30

Сколько голов забил Месси за сборную Аргентины: чемпионаты мира и Кубки Америки

Статистика Лионеля Месси в международных матчах
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Лионель Месси забил 120 голов за сборную Аргентины в 200 матчах. Аргентинский нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и одним из лучших снайперов в истории мирового футбола на уровне сборных.

На чемпионатах мира Месси забил 16 голов. Этот показатель позволил аргентинцу сравняться с немцем Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров в истории турнира. На Кубках Америки у Месси 14 голов.

Голы Месси за сборную Аргентины по турнирам

  • Чемпионаты мира — 16 голов
  • Кубки Америки — 14
  • Отборочные турниры чемпионатов мира — 36
  • Товарищеские матчи — 54
  • Финалиссима — 0

Всего — 120 голов

Голы Месси на чемпионатах мира

  • ЧМ-2006 — 1 гол
  • ЧМ-2010 — 0
  • ЧМ-2014 — 4
  • ЧМ-2018 — 1
  • ЧМ-2022 — 7
  • ЧМ-2026 — 3

Всего на чемпионатах мира — 16 голов.

На ЧМ-2026 Месси оформил хет-трик в матче группового этапа против Алжира. После этой игры он довел общее число голов на чемпионатах мира до 16 и догнал Клозе.

Голы Месси на Кубках Америки

  • Кубок Америки-2007 — 2 гола
  • Кубок Америки-2011 — 0
  • Кубок Америки-2015 — 1
  • Кубок Америки-2016 — 5
  • Кубок Америки-2019 — 1
  • Кубок Америки-2021 — 4
  • Кубок Америки-2024 — 1

Всего на Кубках Америки — 14 голов.

Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году, а первый гол за национальную команду забил в 2006-м в товарищеском матче против Хорватии. В 2021 году он выиграл с Аргентиной Кубок Америки, в 2022-м — Финалиссиму и чемпионат мира.

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