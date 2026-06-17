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17 июня, 13:58

Рабьо — о состоянии поля в матче с Сенегалом: «Не уверен, что это можно назвать газоном»

Сергей Ярошенко

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо оценил состояние газона после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Сенегала (3:1).

Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

«Газон... Даже не уверен, что это можно так назвать. Скорее это похоже на довольно жесткое и твердое искусственное покрытие. Но условия одинаковы для обеих команд, так что надо приспосабливаться», — цитирует футболиста RMC Sport.

Ранее на состояние поля на турнире жаловался нападающий сборной Бразилии Винисисус Жуниор.

В следующем матче французы сыграют со сборной Ирака. Встреча пройдет 23 июня и начнется в 00.00 по московскому времени.

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