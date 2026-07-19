Сафонов о финале ЧМ-2026: «Хочется увидеть серию пенальти»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026, в котором встретятся Испания и Аргентина.

«Ожидал ли увидеть такой финал? Я буквально пару дней назад узнал, что четыре команды, которые участвовали в полуфинале — это первые четыре места рейтинга ФИФА. Мне кажется, все закономерно, если говорить про статистику.

Фабиан Руис? Я ему не писал ничего. Думаю, достаточно людей ему пожелали удачи. Не думаю, что он ждет сообщение от меня перед этим финалом. Мне кажется, мы здорово проводим время за просмотром чемпионата мира. Хочется увидеть серию пенальти, остаться подольше.

Аргентина? Это ментальность одного человека. Тяжело сказать, в чем секрет этой сборной. Все латинские команды готовы играть до последней секунды, это ДНК их футбола, по моему мнению.

Месси купал Ямаля? Не скажу, что есть какие-то суперпротивостояния. Мне хватает вывески — финал чемпионата мира! И так много стоит на кону. Конечно, можно найти еще дополнительную мотивацию. Но это финал главного турнира! Многие сборные хотели бы попасть туда», — заявил Сафонов.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.