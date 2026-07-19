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Сегодня, 20:43

Церемония закрытия ЧМ-2026 началась на 12 минут позже запланированного

Сергей Филин

Церемония закрытия чемпионата мира-2026 началась на 12 минут позже запланированного времени.

По данным журналиста Роба Харриса, задержка связана с работой секретной службы, которая обеспечивает безопасность на входах на стадион в связи с прибытием президента США Дональда Трампа.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на арене «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск). Испанцы могут стать чемпионами мира во второй раз в истории, аргентинцы — в четвертый. Также Аргентина будет защищать титул — она взяла золото на ЧМ-2022, победив в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.

Испания&nbsp;&mdash; Аргентина: онлайн-трансляция финала чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.Испания — Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ
Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина
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