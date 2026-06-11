Рейтинг лучших игроков чемпионата мира по системе «гол + пас»

Месси делит с Пеле 1-е место по числу результативных действий на ЧМ

Аргентинский нападающий Лионель Месси делит первое место в списке лучших игроков в истории чемпионатов мира по системе «гол+пас». На его счету — 21 результативное действие.

Месси забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. Еще один игрок с 21 очком по системе «гол+пас» — бразилец Пеле, забивший 12 мячей и отдавший 9 голевых передач.

По 19 результативных действий — у Мирослава Клозе (Германия) и Роналдо (Бразилия), 18 — у Герда Мюллера (Германия).

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — Мексике, США и Канаде. Впервые в чемпионате будут участвовать 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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