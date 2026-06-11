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Мексика — ЮАР: началась трансляция матча открытия ЧМ-2026

Мексика и ЮАР встречаются в матче открытия чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Мексики и ЮАР встречаются в первом матче чемпионата мира по футболу в четверг, 11 июня. Игра проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико, начало — в 22.00 по московскому времени.

Мексика&nbsp;&mdash; ЮАР: онлайн-трансляция матча чемпионата мира 2026.Мексика — ЮАР: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча открытия ЧМ-2026. За основными событиями и результатом игры Мексика — ЮАР можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Предыдущая встреча команд состоялась на чемпионате мира 2010 года и завершилась со счетом 1:1.

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