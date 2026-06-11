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11 июня, 22:05

Андреа Бочелли и EJAE исполнили гимн ЧМ-2026 перед матчем открытия

Сергей Филин
Фото AFP

Итальянский оперный певец Андреа Бочелли и корейская поп-звезда EJAE исполнили гимн чемпионата мира по футболу 2026 года перед матчем открытия.

Выступление состоялось на стадионе «Ацтека» в Мехико. 67-летний популяризатор оперной музыки и певица из Кореи вышли на сцену после колумбийской звезды Шакиры и других исполнителей. Бочелли и EJAE спели гимн турнира — композицию «DNA», в работе над которой принимали участие американка Megan Thee Stallion и французский диджей Дэвид Гетта.

После торжественной церемонии на «Ацтеке» начался матч открытия ЧМ-2026 с участием сборных Мексики и ЮАР. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Чемпионат мира. Группа A.
11 июня, 22:00. Estadio Azteca (Мехико)
Мексика
2:0
ЮАР

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