Сборные Нидерландов и Японии встретятся на чемпионате мира

Сборные Нидерландов и Японии встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в воскресенье, 14 июня. Игра пройдет на арене «Ат-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне (США), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Нидерланды — Япония можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа F.

14 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде