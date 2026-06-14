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Сегодня, 22:00

Нидерланды — Япония: где смотреть трансляцию матча ЧМ по футболу, видео онлайн

Сборные Нидерландов и Японии встретятся на чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Нидерландов и Японии встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в воскресенье, 14 июня. Игра пройдет на арене «Ат-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне (США), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Нидерланды&nbsp;&mdash; Япония.Нидерланды — Япония: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Нидерланды — Япония можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа F.
14 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Нидерланды
Япония

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