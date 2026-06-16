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16 июня, 12:00

Прогноз на матч Аргентина — Алжир на ЧМ по футболу 2026: ставки и коэффициенты

Сборные Аргентины и Алжира сыграют в матче ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Аргентины и Алжира встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на среду, 17 июня.

«Чемпионы мира аргентинцы берут старт в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухэд» против сборной Алжира. Возможности сборной Аргентины прекрасно известны, команда не сильно изменилась за последние четыре года. Месси по-прежнему в строю, Лаутаро в строю, Хулиан Альварес в строю, Де Поль в строю. В общем, практически тот же самый состав. Нет Ди Марии, добавился Нико Пас, ну и еще несколько футболистов. Но команда полностью управляема Лионелем Скалони, команда четко знает, что она хочет. Блестяще Аргентина выиграла отборочный турнир. В товарищеских матчах вообще никаких вопросов к сборной Аргентины.

Так что против Алжира тут все предельно понятно. И вообще, группа для аргентинцев — теплая ванна. Здесь Алжир, Австрия и Иордания. Я думаю, что у Аргентины вообще никаких проблем выйти с первого места возникнуть не должно. Важно начать, как Аргентина любит, не так, как с Саудовской Аравией четыре года назад — 1:2. Кто-то может подумать, что на фарт можно первый матч и проиграть такой команде, как Алжир, но не в статусе чемпиона мира.

Я думаю, что аргентинцы сыграют, как всегда, предельно четко, сконцентрированно в обороне. Где надо, Эмильяно Мартинес подстрахует.

Алжир — команда приличная. Есть Рияд Марез, есть еще несколько хороших исполнителей. Но вот я смотрел обзор матча Алжир — Нидерланды, там Алжир выиграл 1:0 на выезде, но если бы голландцы все свое реализовали, то могли бы смело и уверенно победу в том матче одержать.

Если Аргентина не будет валять дурака, то начнет с уверенной победы без пропущенных мячей», — сказал Генич «РБ Спорт».

Букмекеры считают действующих чемпионов фаворитами: коэффициент на победу Аргентины составляет 1.45, на ничью — 4.60, на победу Алжира — 8.50.

За основными событиями и результатом игры Аргентина — Алжир можно следить в матч-центре на нашем сайте.

17.06.2026 | Аргентина — Алжир
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