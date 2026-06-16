Опубликован прогноз на матч ЧМ-2026 по футболу Франция — Сенегал

«СЭ» публикует прогноз на матч группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Сенегала.

Коэффициенты на матч Франция — Сенегал 16 июня 2026 года

Аналитики считают Францию явным фаворитом матча: успех команды Дидье Дешама оценили в 1.45 (около 63% вероятности). На успех Сенегала предлагается котировка 7.30 (14%), ничья — 4.40 (23%).

Сборные Франции и Сенегала сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 по футболу во вторник, 16 июня. Игра состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

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