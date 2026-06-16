Ленини — о вратаре Кабо-Верде: «Возинья для нас — все равно что Лев Яшин для России!»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини в интервью «СЭ» оценил роль голкипера Возиньи в национальной команде.

15 июня сборная Кабо-Верде стартовала с ничьей в матче с Испанией (0:0) на ЧМ-2026. 40-летний Возинья не пропустил, сделав 7 сейвов.

— Возинья стал национальным героем для Кабо-Верде?

— Возинья — наша легенда, и мы все очень за него рады. Ему 40 лет, и вы не представляете, что этот человек для нас значит. Я еще рос, а Возинья уже играл!

— Он как Лев Яшин для России?

— Очень возможно!

— Что для Кабо-Верде как для страны значит этот чемпионат мира и эта ничья с Испанией?

— Даже не могу описать это чувство. Оно есть у меня в груди, я испытываю его прямо на поле во время матча. Но мне сложно это объяснить. Я слышал, как болельщики скандировали название нашей страны. Нелегко было поверить своим ушам, но это объяснимо. Хочу сказать спасибо всем, кто нас поддерживает.

— Когда били издали на последних минутах, чувствовали, что это близко к голу? Представили себя на секунду автором победного мяча в ворота Испании?

— Было такое (улыбается). Мне очень хотелось забить — в первую очередь для своей дочери. Нужно попробовать еще раз, сделаю это в следующих играх! И если забью, посвящу гол ей и моей жене.

— Сегодня не вышел на поле еще один хорошо знакомый нам игрок — Беншимол из «Акрона». Как думаете, он сыграет в следующих матчах?

— Не могу этого знать. Но в нашей команде все готовы выйти на поле и все — качественные футболисты, — сказал Ленини «СЭ».

В следующем матче группового турнира чемпионата мира Кабо-Верде 22 июня сыграет против Уругвая.

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