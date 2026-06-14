Премьер-министр Португалии подарил игрокам сборной браслеты с именем Диогу Жоты

Полузащитник сборной Португалии Витинья рассказал, что премьер-министр страны Луиш Монтенегру перед чемпионатом мира 2026 года подарил игрокам национальной команды браслеты с именем Диогу Жоты.

Жота и его брат Андре Силва погибли в июле прошлого года в ДТП на северо-западе Испании. Машина, в которой они находились, съехала с дороги и сгорела.

«Когда мы встречались с премьер-министром, он подарил нам эти браслеты и убедился, что его можно использовать даже во время матчей. Браслет соответствует всем требованиям, необходимым для ношения на поле. На нем указаны имена всех игроков, а также особое упоминание Диогу Жоты. Он предоставил нам право самим решить, хотим ли мы их носить и каким образом. Мы приняли этот подарок с большой теплотой и решили, что будем носить их все», — цитирует футболиста A Bola.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года портгугальцы сыграют со сборными Колумбии, Узбекистана и ДР Конго.

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