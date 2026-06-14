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14 июня, 16:00

Свищев — о чемпионате мира-2026: «Когда наших нет, я за красивый футбол»

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионате мира-2026.

«Посмотрел игру Швейцарии с Катаром. Порадовался за катарцев, что они смогли вырвать ничью. Мне было это интересно. Вообще, когда наших нет, я за красивый футбол. Фаворита пока назвать не могу, надо еще посмотреть», — сказал Свищев «СЭ».

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире выступают 48 сборных.

УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок.

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Чемпионат мира по футболу
Дмитрий Свищев

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