Свищев — о чемпионате мира-2026: «Когда наших нет, я за красивый футбол»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионате мира-2026.

«Посмотрел игру Швейцарии с Катаром. Порадовался за катарцев, что они смогли вырвать ничью. Мне было это интересно. Вообще, когда наших нет, я за красивый футбол. Фаворита пока назвать не могу, надо еще посмотреть», — сказал Свищев «СЭ».

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире выступают 48 сборных.

УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок.