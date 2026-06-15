Файзуллаев: «Самая большая мечта — играть за «Барселону»

Полузащитник сборной Узбекистана и экс-игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в интервью «СЭ» рассказал, что мечтает однажды оказаться в «Барселоне».

— Все знают, что чемпионат мира — серьезная ярмарка. Это для вас тоже мотивация?

— Чемпионат мира — большой рынок, такие матчи смотрят все. Но сейчас я об этом не думаю. Полностью концентрируюсь на чемпионате мира. Сейчас главная мечта — эта.

— А есть лига, в которую хотите попасть больше всего?

— В Испанию. Всегда об этом мечтаю. Но посмотрим.

— И даже команда есть в Испании, куда больше всего хотели бы?

— Конечно, «Барселона» — моя самая большая мечта! И буду стараться ее достичь. Время покажет, но буду до конца стараться.

— Есть в Узбекистане футболист, который доказывает, что любая мечта может сбыться, — Абдукодир Хусанов. Это для вас пример?

— Его судьба — очень большая мотивация для всех футболистов в Узбекистане. И доказательство, что самые смелые мечты могут сбываться, откуда бы ты ни был — даже из маленького городка в Узбекистане. Если ты веришь в это и сильно стараешься, все может случиться.

— Он даже официально вошел в тройку лучших игроков сезона «Манчестер Сити». Для вас такой поворот его судьбы — шок?

— Нет. Мы же с ним играли на чемпионате мира, только молодежном. Я уже в тот момент чувствовал, что он обязательно будет играть в топ-5. Потому что у него мощные физические данные, а уверенность и агрессивность в игре он показал уже тогда.

Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 по июль 2025 года, после чего перешел в «Истанбул Башахшехир». В сезоне-2025/26 хавбек провел 26 матчей за турецкую команду, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.