Кот-д'Ивуар и Эквадор сыграют в матче чемпионата мира

Сборные Кот-д'Ивуара и Эквадора сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на понедельник, 15 июня. Игра пройдет на арене «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

За основными событиями и результатом игры Кот-д'Ивуар — Эквадор можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа E.

15 июня, 02:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Команды выступают в группе Е, где также играют Германия и Кюрасао.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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