Жоау Невеш после ничьей с ДР Конго: «Сборная Португалии едина и полна решимости прогрессировать»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш заявил, что ставит командные интересы выше личных достижений на чемпионате мира-2026.

17 июня португальцы сыграли вничью со сборной ДР Конго (1:1) в первом матче на турнире. 21-летний Невеш забил единственный гол сборной Португалии и был признан лучшим игроком встречи.

«Это был мой первый матч на чемпионате мира, и я доволен своей игрой. Но, как я всегда говорю, главное — команда. Нам нужно прибавлять в определенных компонентах. Что действительно необходимо, так это победы. Коллектив един и полон решимости прогрессировать», — приводит пресс-служба ФИФА слова Невеша.

23 июня Португалия сыграет на чемпионате мира-2026 с Узбекистаном, а 28 июня встретится с Колумбией.