Гана — Панама: стартовые составы на матч ЧМ-2026
Сборные Ганы и Панамы объявили стартовые составы на матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира. Игра пройдет на арене «БМО Филд» в Торонто и начнется в 2.00 по московскому времени.
Гана: Лоуренс Ати-Зиджи, Марвен Сенайя, Джонас Аджети, Жером Опоку, Гидеон Менса, Элиша Овусу, Калеб Йиренкий, Антуан Семеньо, Камалдин Сулемана, Эрнест Нуама, Джордан Айю.
Панама: Орландо Москера, Сесар Блэкмен, Хосе Кордоба, Джованни Рамос, Амир Мурильо, Андрес Андраде, Карлос Харви, Кристиан Мартинес, Хосе Луис Родригес, Эдгар Йоэль Барсенас, Сесилио Уотерман.
Команды выступают в группе L, где также играют сборные Англии и Хорватии.
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