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Сегодня, 00:30

Узбекистан — Колумбия, смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Национальные команды Узбекистана и Колумбии встретятся на ЧМ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Национальные команды Узбекистана и Колумбии встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, 18 июня. Игра пройдет на арене «Эстадио Ацтека» в Мехико (Мексика), начало — в 5.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

За ключевыми событиями и результатом игры Узбекистан — Колумбия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа K.
18 июня, 05:00. Estadio Azteca (Мехико)
Узбекистан
Колумбия

В ЧМ-2026 участвуют 48 сборных. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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