Источник: Модрич завершит карьеру после чемпионата мира и займет должность в «Реале»

Полузащитник сборной Хорватии и «Милана» Лука Модрич готов завершить игровую карьеру после чемпионата мира-2026, сообщает журналист Николо Скира.

Как отмечает источник, 40-летний футболист уже договорился с «Реалом» о том, что займет одну из должностей в клубе после окончания выступлений. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 30 июня.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 по 2025 год. В составе мадридской команды он четыре раза выигрывал чемпионат Испании и шесть раз — Лигу чемпионов. В 2018-м полузащитник стал обладателем «Золотого мяча», первым среди хорватских футболистов. Со своей национальной командой Модрич становился серебряным призером чемпионата мира-2018 и серебряным призером Лиги наций сезона-2022/23.

Хорватия на ЧМ-2026 сыграет в группе L с Англией (17 июня), Панамой (24 июня) и Ганой (28 июня). Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.

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