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Сегодня, 06:50

Рабьо о матче с Англией: «Первый тайм был сыгран действительно позорным образом»

Павел Лопатко

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал поражение от сборной Англии (2:4) в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

«Первый тайм был сыгран действительно позорным образом. Отношение некоторых игроков было на уровне, которого я никогда раньше не видел. Трудно принять, что такое поведение проявилось в последнем матче чемпионата мира.

Даже если поражение от Испании было шокирующим, не было причин относиться к последнему матчу легкомысленно.

Игроки поговорили между собой в перерыве и показали гордость во втором тайме. Для игры в первом тайме не может быть оправданий.

Люди, которые сегодня заслуживают наибольшего внимания, — это тренер Дешам и его штаб. Они приложили огромные усилия, чтобы вернуть Францию в число команд мирового класса», — цитирует 31-летнего футболиста BeIN Sports.

Сборная Франции в первом тайме матча со сборной Англии пропустила четыре безответных гола.

Нападающий сборной Англии Букайо Сака и&nbsp;вратарь сборной Франции Майк Меньян в&nbsp;матче за&nbsp;третье место на&nbsp;ЧМ-2026.Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!

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Адриен Рабьо
Чемпионат мира по футболу
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