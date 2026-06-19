Бистрович — о Хорватии: «Повторить результаты прошлых чемпионатов мира будет очень тяжело»

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления сборной Хорватии на чемпионате мина-2026.

«Посмотрел полностью матч Хорватия — Англия, остальные по паре минут. Думаю, была очень хорошая и качественная игра против англичан, но чуть не получилось. Уверен, что мы спокойно выйдем из группы. Как далеко Хорватия сможет пройти? На последних чемпионатах сборная очень хорошо выступала. И теперь от команды ждут, что так будет всегда. Но, мне кажется, повторить такие результаты будет очень тяжело. Я смотрел, какие матчи плей-офф нам предстоят в случае выхода из группы. Это будет тяжело. Но, надеюсь, до 1/8 или 1/4 сборная дойдет», — сказал Бистрович «СЭ».

Хорватия после 1-го тура группового турнира занимает четвертое место в группе L. В следующем матче Хорватия сыграет с Панамой 24 июня.