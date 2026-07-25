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25 июля, 23:02

Овечкин назвал скучным финал ЧМ-2026 по футболу

Алина Савинова

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что игра финала чемпионата мира по футболу 2026 года получилась скучной.

В решающем матче турнира, который прошел 19 июля в Ист-Ратерфорде (США), Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Аргентинцы в основное время не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Овечкин присутствовал на финале, а за день до него посетил в Нью-Йорке фестиваль болельщиков.

«Шикарная атмосфера, финал скучный, а так получил большой заряд эмоций, было очень жарко», — цитирует Овечкина ТАСС.

Чемпионат мира проходил в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в истории участие в турнире приняли 48 сборных.

Источник: ТАСС
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Чемпионат мира по футболу 2026

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