Инфантино: «Выступление Аргентины сделало ЧМ-2026 исключительным событием»

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил поздравительное письмо главе Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапии, в котором отметил профессионализм сборной и ее вклад в успех чемпионата мира 2026 года, сообщает Daily Mail Sport.

Аналогичные послания получили все три призера турнира.

В финале ЧМ-2026, который прошел 19 июля, Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

«Хочу вновь выразить самые искренние поздравления с этим важным новым результатом для аргентинского футбола. Великолепное выступление «Альбиселесте» внесло решающий вклад в то, чтобы сделать этот турнир исключительным событием, покорившим миллионы поклонников футбола по всему миру. Прошу передать мои искренние поздравления всем, кто внес вклад в этот замечательный результат: игрокам, тренеру Лионелю Скалони, тренерскому и медицинскому штабу и многочисленным болельщикам. Эти победы всегда являются плодом постоянной работы, профессионализма и внимания к деталям, а также страсти, самоотдачи и любви к этому прекрасному виду спорта. Все это предвещает многообещающее будущее и проложит путь к новым большим успехам аргентинского футбола», — говорится в письме.

Бронзовым призером чемпионата мира стала Англия, которая в матче за третье место обыграла Францию (6:4).