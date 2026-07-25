Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

25 июля, 22:10

Инфантино: «Выступление Аргентины сделало ЧМ-2026 исключительным событием»

Алина Савинова

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил поздравительное письмо главе Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапии, в котором отметил профессионализм сборной и ее вклад в успех чемпионата мира 2026 года, сообщает Daily Mail Sport.

Аналогичные послания получили все три призера турнира.

В финале ЧМ-2026, который прошел 19 июля, Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

«Хочу вновь выразить самые искренние поздравления с этим важным новым результатом для аргентинского футбола. Великолепное выступление «Альбиселесте» внесло решающий вклад в то, чтобы сделать этот турнир исключительным событием, покорившим миллионы поклонников футбола по всему миру. Прошу передать мои искренние поздравления всем, кто внес вклад в этот замечательный результат: игрокам, тренеру Лионелю Скалони, тренерскому и медицинскому штабу и многочисленным болельщикам. Эти победы всегда являются плодом постоянной работы, профессионализма и внимания к деталям, а также страсти, самоотдачи и любви к этому прекрасному виду спорта. Все это предвещает многообещающее будущее и проложит путь к новым большим успехам аргентинского футбола», — говорится в письме.

Бронзовым призером чемпионата мира стала Англия, которая в матче за третье место обыграла Францию (6:4).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Джанни Инфантино

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Овечкин назвал скучным финал ЧМ-2026 по футболу
Ферран Торрес надел кепку с отсылкой к лозунгу Трампа и обрадовал президента США. Но влип в скандал на родине
Этот чемпионат мира не стал великим. Но велики Испания и де ла Фуэнте. Колонка Дмитрия Позова
Аршавин: «ФИФА выгодно, чтобы в финале ЧМ был Месси. Но специально этого не делали»
Аршавин: «Думал, что у Аргентины будет провал, потому что Месси не тот. Но выступили они отлично»
«Прилетая в Америку, всегда хочу вернуться в Россию». Аршавин — о ЧМ, Овечкине и величии Месси
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

МОК не будет проводить расследование действий Инфантино на ЧМ-2026

Овечкин назвал скучным финал ЧМ-2026 по футболу
Новости
RSS RSS
Все новости