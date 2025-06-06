Чили и Аргентина сыграют в матче отбора чемпионата мира

Чили и Аргентина играют в 15-м туре южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на пятницу, 6 июня. Матч на национальном стадионе «Хулио Мартинеса Праданоса» в Сантьяго (Чили) начинается в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры Чили — Аргентина отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

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06 июня 2025, 04:00. Насиональ Хулио Мартинес Праданос (Сантьяго)

Трансляцию матча в прямом эфире показывают телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также эфир «Матч ТВ» можно смотреть на платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (при наличии подписки на стриминговый сервис).

В южноамериканском отборе ЧМ-2026 сборная Чили занимает 10-е место с 10 очками., а чемпион мира Аргентина идет на первой строчке с 31 очком. В первой половине турнира матч между соперниками завершился победой аргентинцев (3:0).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальном турнире стартуют 48 сборных.