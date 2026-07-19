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Сегодня, 20:36

Овечкин с супругой прибыли на стадион перед финалом ЧМ-2026

Сергей Филин

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вместе с супругой Настасией прибыли на стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), где пройдет финал чемпионата мира по футболу.

Видео с трибун 40-летний форвард опубликовал в своем Telegram-канале.

«Всем привет, мы на месте. Финал чемпионата мира, ура!», — сказали Овечкины в опубликованном видео.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск). Испанцы могут стать чемпионами мира во второй раз в истории, аргентинцы — в четвертый. Также Аргентина будет защищать титул — она взяла золото на ЧМ-2022, победив в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.

Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина
Источник: Соцсети Александра Овечкина
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