Овечкин с супругой прибыли на стадион перед финалом ЧМ-2026

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вместе с супругой Настасией прибыли на стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), где пройдет финал чемпионата мира по футболу.

Видео с трибун 40-летний форвард опубликовал в своем Telegram-канале.

«Всем привет, мы на месте. Финал чемпионата мира, ура!», — сказали Овечкины в опубликованном видео.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск). Испанцы могут стать чемпионами мира во второй раз в истории, аргентинцы — в четвертый. Также Аргентина будет защищать титул — она взяла золото на ЧМ-2022, победив в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.