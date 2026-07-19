Овечкин принял участие в фестивале болельщиков на чемпионате мира по футболу

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в Нью-Йорке посетил фестиваль болельщиков на чемпионате мира по футболу, сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что российский хоккеист сфотографировался с уменьшенной копией Кубка Стэнли, провел автограф-сессию и выполнил несколько бросков по хоккейным воротам с картонным голкипером.

40-летний Овечкин является обладателем Кубка Стэнли-2018, трехкратным чемпионом мира, а также лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В начале июля россиянин подписал новый контракт с «Вашингтоном», который рассчитан на один год.

19 июля состоится финал ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) в 22.00 по московскому времени.