Трамп об ожиданиях от финала ЧМ-2026: «Тяжело ставить против Месси»

Президент США Дональд Трамп поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026, в котором сыграют Испания и Аргентина.

«Я бы сказал, что тяжело ставить против Месси. Я видел его пас (в полуфинале с Англией — прим. «СЭ») — возможно, это называется «рещающий пас». Передача была абсолютно идеальной. Конечно, его партнерам по команде тоже нужен большой талант, чтобы принимать такие пасы на такой скорости, но сам по себе пас был очень точным. Если бы была идеальная точка для передач, Месси бы попадал именно туда. Еще я видел, как Месси незадолго до этого избавился от защитника. Его очень сильно опекали, но вдруг он оказался абсолютно один и идеально распорядился мячом. Поэтому я и говорю, что против Месси ставить тяжело. Он — великий футболист», — сказал Трамп в эфире FOX.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало игры — в 22.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026.