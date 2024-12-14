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Смородская: «Конечно, сборной Казахстана очень тяжело будет в отборе ЧМ-2026, вряд ли она пройдет дальше»»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила результаты жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2026 для сборной Казахстана.

«Есть ли у Черчесова шансы пробиться на ЧМ-2026, учитывая, что при нем Казахстан ни разу не выиграл и даже не забил? Да нет, конечно, он не пройдет. Снова Бельгия ему досталась по иронии судьбы? Да-да. Как я отношусь к его словам, когда он говорит, что Лига наций принесла ему пользу, учитывая провальные результаты? Не считаю ли я, что он говорит как-то непонятно? Почему! Совершенно понятно! Во-первых, ему надо сохраниться, раз. Во-вторых, не зря играл, не зря тренировал, не зря его наняли. Лига наций принесла ему пользу. Все правильно он сказал, надо ему дальше держаться. Но сейчас для него ситуация с отбором без шансов? Да, конечно, очень тяжело будет, вряд ли он пройдет дальше», — цитирует «ВсеПроСпорт» Смородскую.

Сборная Казахастана сыграет в одной клубее с командами Уэльса, Бельгии, Македонии и Лихтенштейна.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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