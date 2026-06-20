Бразилия — Гаити: защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил желтую карточку

Защитник сборной Бразилии Дуглас Сантос получил желтую карточку в середине второго тайма в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити.

32-летний игрок «Зенита» сфолил на 65-й минуте встречи, за что был предупрежден главным арбитром Алехандро Хосе Эрнандесом.

Счет в игре, проходящей на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, 3:0. Все голы были забиты в первом тайме — форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья оформил дубль, забив на 23-й и 36-й минутах, и один раз отличился Винисиус Жуниор.

Бразилия стартовала на чемпионате мира с ничьей против Марокко со счетом 1:1. Гаити в первом туре уступила Шотландии — 0:1. Команды выступают в группе C.