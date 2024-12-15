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В Киеве потребовали публичных извинений от ФИФА за отсутствие Крыма на карте Украины

Алина Савинова
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Во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, на которой Крым не является частью Украины.

Как сообщает РИА Новости, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опубликовал в своих соцсетях кадр из видео с исправленной картой и заявил, что украинская сторона ждет публичных извинений от ФИФА за эту ошибку.

Отмечается, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) уже направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Граффстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса по поводу отсутствия Крыма на карте Украины.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Источник: РИА Новости
Футбол
ФИФА
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