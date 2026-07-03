Роналду: «Мы победили ради Диогу, ради нас, ради Португалии»
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.
«Мы знали, что значит для нас эта дата. Мы знали это. Мы победили ради Диогу Жоты, ради нас, ради Португалии», — цитирует 41-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.
Роналду забил свой первый гол в матче. Он стал для него первым в плей-офф чемпионатов мира.
Сборная Португалии посвятила победу над Хорватией футболисту Диогу Жоте. Он погиб ровно год назад.
Роналду после финального свистка надел футболку с номером 21, под которым выступал Жота. Также команда сфотографировалась вместе с этой майкой.
В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией.
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