Роналду надел футболку с номером Диогу Жоты после выхода в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Португалии посвятила победу над Хорватией погибшему год назад Жоте

Сборная Португалии посвятила победу над Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира-2026 погибшему футболисту Диогу Жоте. Он погиб ровно год назад.

Капитан португальцев Криштиану Роналду после финального свистка надел футболку с номером 21, под которым выступал Жота. Также команда сфотографировалась вместе с этой майкой.

Фото Reuters

Диогу Жота погиб 3 июля 2025 года в возрасте 28 лет. Футболист попал в ДТП на западе Испании — его машина вылетела с трассы, перевернулась и загорелась. Вместе с игроком находился в автомобиле его младший брат Андре, который тоже скончался.

Жота за карьеру сыграл 49 матчей за сборную Португалии, забил 14 голов и сделал 12 результативных передач. В составе национальной команды он дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.