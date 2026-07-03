Роналду назвал победу Португалии над Хорватией заслуженной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«В первом тайме мы доминировали. Во втором, после гола, мы немного запаниковали, но такова игра. После пенальти, думаю, нам стало немного легче. Мы создали несколько моментов, и, в конце концов, мы заслужили победу», — цитирует 41-летнего футболиста AP.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией.