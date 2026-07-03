Португалия не проигрывает в четырех матчах ЧМ-2026 подряд

Сборная Португалии победила сборную Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Португалия не проигрывает в последних четырех матчах чемпионата мира. Как сообщает Opta, последняя более продолжительная беспроигрышная серия была зафиксирована в период с 22 июня 2014 года по 25 июня 2018 года и насчитывала пять матчей.

На групповой стадии ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), победила Узбекистан (5:0) и поделила очки с Колумбией (0:0).

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией.