ESPN: Месси пропустит игры «Интер Майами» и Матч всех звезд МЛС после возвращения с ЧМ-2026

Игроки сборной Аргентины Лионель Месси и Родриго Де Пауль возьмут паузу перед возвращением в «Интер Майами» после участия в чемпионате мира-2026, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

39-летний Месси вышел в стартовом составе во всех восьми матчах Аргентины на чемпионате мира. 32-летний Де Пауль сыграл в семи матчах.

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПРО) призвала к соблюдению 21-дневного периода отдыха по окончании каждого сезона по медицинским соображениям.

Пока неясно, будут ли оба игрока недоступны в течение всех рекомендованных 21 дня. Месси и Де Пауль согласуют свои отпуска с «Интер Майами», но источники подтвердили, что оба точно пропустят матчи регулярного чемпионата МЛС против «Чикаго» 23 июля и «Монреаля» 26 июля.

Источники добавили, что «Майами» уведомил МЛС, что Месси и Де Пауль не смогут принять участие в Матче всех звезд МЛС 29 июля, поскольку он попадает в 21-дневный период. Футболисты были выбраны в состав команды для матча против звезд Лиги MX.